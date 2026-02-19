Dargen D’Amico annuncia il nuovo album Doppio Mozzarella e la data di uscita

Dargen D’Amico ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Doppio Mozzarella”, che uscirà il 27 marzo. La decisione arriva dopo mesi di lavoro in studio e risponde alle richieste dei fan. Il rapper ha spiegato che il titolo riflette la sua passione per i gusti semplici ma gustosi, come il formaggio e la pizza. L’album sarà disponibile in preorder e presave, e contiene diverse collaborazioni. I fan attendono con entusiasmo questa novità musicale.

Doppia Mozzarella è il titolo del nuovo album di Dargen D'Amico, disponibile già in preorder e presave, in uscita il 27 marzo. L'album contiene il brano AI AI, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. L'album che arriva a distanza di due anni dal precedente Ciao America, è il frutto di un lavoro di due anni, di una riflessione metodica e approfondita che viene esplicata dal titolo: ironico e immediato ma ricco di significato. Quella della Doppia Mozzarella è infatti usata da Dargen D'Amico come una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che inducono le persone a volere sempre di più ben oltre le necessità reali di ognuno di noi.