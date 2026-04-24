Ricevuto in Municipio Tiziano Gibellini, fino al dicembre scorso titolare della storica barberia che si affaccia su uno dei simboli della città, ovvero la rotonda del Cavallino. Ottantaquattro anni, ‘Lalo’ (lo conoscono tutti così, in città), è entrato a bottega – il proprietario era suo padre, che aprì negli anni Trenta – nel 1956, quando aveva 14 anni, rimanendovi, di fatto, per quasi settant’anni. Detto che la bottega – oggi chiusa per cambio gestione – è una delle più antiche di Maranello, con 92 anni di storia, resta da aggiungere come abbia svolto, come ogni barberia che si rispetti, un ruolo di aggregatore sociale non indifferente,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricevuto in Comune ’Lalo’ Gibellini barbiere della rotonda del Cavallino

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