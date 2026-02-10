Ferrari svela finalmente gli interni della sua prima auto 100% elettrica, chiamata Luce. L’azienda di Modena ha deciso di mostrare i dettagli interni, dopo aver annunciato ufficialmente il lancio del modello. La presentazione si è svolta il 10 febbraio 2026, aprendo una nuova fase per il Cavallino. La vettura punta a unire sportivezza e tecnologia, ma ancora non si conoscono tutte le caratteristiche tecniche. Ferrari si prepara a entrare nel mondo dell’elettrico, con un modello che promette di essere all’altezza delle aspettative.

Modena, 10 febbraio 2026 – Ferrari apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia presentando il nome e i contenuti della sua prima vettura completamente elettrica: Ferrari Luce. Non una semplice novità di gamma, ma un progetto che segna un cambio di paradigma per il Cavallino Rampante, chiamato a reinterpretare la propria identità in chiave elettrica senza rinunciare a emozione, prestazioni e centralità del pilota. Ferrari svela gli interni della prima elettrica: si chiamerà Luce “Luce” non è solo un nome evocativo, ma una dichiarazione di intenti. Per Ferrari l’elettrificazione non è un fine in sé, bensì uno strumento per esprimere al massimo design, ingegneria e piacere di guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrari presenta Luce: svelati gli interni della prima elettrica del Cavallino

La Ferrari annuncia il nome della sua prima auto elettrica: si chiamerà Luce.

La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiama Luce.

Perché c'è la fibra di carbonio DENTRO i motori della Ferrari Elettrica

