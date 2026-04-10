Motori Il ritorno della navigatrice Gibellini su una M3 | Un onore stare accanto a un pilota come Fassitelli

Una navigatrice torna a correre con una vettura modello M3, affidandosi ancora a un pilota con cui ha già condiviso l’abitacolo in passato. La sua presenza suscita attenzione tra gli appassionati di motori, anche perché si tratta di un ritorno alle competizioni dopo un periodo di assenza. La donna ha dichiarato che è un onore lavorare di nuovo con il pilota, con cui condivide un rapporto di stima e fiducia.

Una frase di alcuni anni fa recitava il seguente slogan: a volte ritornano. Questo potrebbe essere il pensiero che ha avuto la geminiana Umberta Gibellini quando un suo pilota, Ludovico Fassitelli, nome importante negli anni ‘80 e ’90, giunto alle porte del professionismo, l’ha richiesta sul sedile di destra per tornare a disputare un campionato italiano su fondi sterrati. La navigatrice professionista modenese non è nuova al tricolore terra, disputato l’ultima volta proprio con il driver lombardo nel 1999 a bordo di una Nissan Sunny portata alla vittoria nella Coppa 2 Ruote Motrici, oltre che ad essere stata la navigatrice di Paola De... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori. Il ritorno della navigatrice Gibellini su una M3: "Un onore stare accanto a un pilota come Fassitelli» Motori. "Giglio da Corsa», tutti i premi della stagione. E Faggioli annuncia il ritorno in Colorando nel 2026Il nuovo Teatro di Fiesole ha ospitato la premiazione del "Giglio da Corsa", il campionato dell’Automobile Club Firenze che celebra le eccellenze... Missione alle Olimpiadi: "Stare accanto agli atleti è un’emozione unica"Guardare i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina in televisione è già emozionante di suo soprattutto con passare dei giorni e con l’appesantirsi... Temi più discussi: Motori. Il ritorno della navigatrice Gibellini su una M3: Un onore stare accanto a un pilota come Fassitelli; Ritorno della Nissan Z in Europa? Si lavora sul motore Euro 7 per un futuro possibile; Perché una F1 in crisi tecnica può pensare al ritorno dei motori plurifrazionati; Coppa Toscana 2026, tra Firenze e Mugello il ritorno delle auto storiche. Ritorno della Celica: Motore ibrido da 2.0 litri e trazione integrale, cosa sappiamo?Il ritorno della Celica è sempre più vicino? Pochi dettagli filtrati da Toyota fino ad ora, ma qualcosa sappiamo. auto.everyeye.it Toyota Celica Sport: il ritorno della coupé giapponese con trazione integrale e motore ibrido da oltre 450 cvDopo vent'anni di assenza, la leggendaria sportiva di Toyota è pronta a tornare con un nome nuovo, quattro ruote motrici e una motorizzazione elettrificata che promette fino a 600 CV ... msn.com Bellissimo primo piano della sezione motori del modulo europeo di Orion Integrity, di ritorno sulla Terra! Purtroppo non è un pezzo che si salva al rientro quindi gli daremo addio tra una giornata - facebook.com facebook