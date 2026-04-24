Ricercato finisce nella rete della Polizia Ferroviaria

Nel pomeriggio di giovedì, durante un servizio di controllo sui passeggeri a bordo di un treno regionale, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini hanno individuato e arrestato un uomo ricercato. Il soggetto è stato trovato tra i passeggeri e, dopo i controlli di rito, è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti. L’arresto si è concluso con la consegna alla competente autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di giovedì il personale della Polizia Ferroviaria di Rimini, impegnato come scorta su un treno regionale, ha effettuato un controllo dei passeggeri. Per uno di questi, un cittadino italiano, al momento della verifica sull'identità il suo nome ha fatto scattare l'allarme nel.🔗 Leggi su Riminitoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della poliziaBergamo, 5 febbraio 2026 – Avevano tentato di mettere a segno furti in via Baioni, in città, in due diversi edifici. Spaccio all'Arcella: baby pusher finisce nella "rete" della Squadra MobileLa piaga dello spaccio non conosce la parola crisi e si moltiplicano le operazioni di polizia a Padova tese a stroncare ogni forma di reato legato al...