Bergamo dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della polizia

La polizia di Bergamo ha arrestato due uomini che avevano tentato di svaligiare due abitazioni in via Baioni, nel giro di poche ore. I ladri sono stati colti sul fatto dopo aver tentato di entrare nelle case, e ora sono in manette. La mole di furti tentati aveva messo in allarme i residenti della zona.

Bergamo, 5 febbraio 2026 – Avevano tentato di mettere a segno furti in via Baioni, in città, in due diversi edifici. Ma è intervenuta la polizia dopo una segnalazione giunta al Nucleo d’intervento rapido da parte di un residente. È successo la notte scorsa. L’uomo aveva notato due individui intenti a forzare la porta di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno rintracciato poco distante due persone corrispondenti alle descrizioni. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di un cacciavite e alcune pietre. Il medico minacciato . A distanza di pochi minuti è arrivata una seconda richiesta di intervento, questa volta da parte di due medici in servizio in una clinica veterinaria della stessa via Baioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della polizia Approfondimenti su Bergamo Tentative Rapine Tentate rapine in due banche del centro: arrestato un 50enne dalla Polizia di Stato Doppio tentativo di rapina nel cuore di Arezzo: ieri mattina, un uomo di 50 anni ha minacciato i dipendenti di due banche con un coltello, tentando di portare via il denaro. Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio finisce in carcere Varese, 8 gennaio 2026 – Un sospetto spacciatore è stato arrestato dalla polizia mentre si spostava in treno con un carico di droga. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bergamo Tentative Rapine Argomenti discussi: Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della polizia. Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della poliziaUn diciottenne e un 36enne armati di cacciavite e pietre fermati dalla Volante grazie alla segnalazione di un residente ... ilgiorno.it Bergamo, tentano colpi in serie in via Baioni. Minacce alla clinica veterinaria: due denunciatiNella notte in via Baioni la Polizia ha fermato due persone segnalate mentre tentavano di forzare un esercizio commerciale. ecodibergamo.it Martedì 3 febbraio l’olandese è tornato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha messo ko a luglio. Giovedì 5 nei quarti di Coppa Italia a Bergamo (alle 21) il tecnico dovrebbe proporre la formazione titolare con Raspadori. facebook #BluBasket #Bergamo, dopo la bella domenica alla #ChorusLife Arena, con oltre duemila #tifosi a spingere la squadra di Ramagli alla #vittoria su Rieti per 65-60, da oggi guarda già avanti. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.