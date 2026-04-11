Spaccio all' Arcella | baby pusher finisce nella rete della Squadra Mobile
A Padova, le forze dell'ordine hanno arrestato un minorenne coinvolto in attività di spaccio all'Arcella. L'operazione della Squadra Mobile ha portato al suo fermo, inserendolo in un’operazione più ampia contro il traffico di droga nella zona. La lotta allo spaccio prosegue senza sosta, con numerose azioni di polizia volte a contrastare questa piaga che continua a crescere nella città.
La piaga dello spaccio non conosce la parola crisi e si moltiplicano le operazioni di polizia a Padova tese a stroncare ogni forma di reato legato al mondo degli stupefacenti. Durante un servizio specifico antidroga gli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Immacolata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Spaccio di droga, i Falchi della squadra mobile arrestano due personeI Falchi della squadra mobile hanno arrestato nei giorni scorsi due presunti spacciatori, "pizzicati" durante la consueta attività di prevenzione e...
Spaccio in via Emilia Pavese: pusher incastrato dalla Mobile dopo le segnalazioni dei cittadiniNell'ambito dei controlli antidroga sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, l'altra mattina la Squadra Mobile di Piacenza ha individuato e...