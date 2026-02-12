UE | Casasco investire in alta tecnologia ricerca e innovazione

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani portano avanti un progetto che mira a rafforzare l’Italia investendo in alta tecnologia, ricerca e innovazione. È un piano che, secondo loro, può rilanciare il Paese come non si vedeva dai tempi di Ciampi e Kohl, puntando su un’Europa più forte e unita.

“Il progetto portato avanti dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, è un progetto nell’interesse dell’Italia e rappresenta il miglior progetto politico ed economico che si potesse realizzare dai tempi in cui Ciampi e Kohl, insieme ad altri Paesi ma con un asse centrale, hanno costruito l’Europa”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia, intervenendo a Sky Economia. “Un anno fa, nel gennaio 2025 – ha proseguito - abbiamo presentato a Milano il “Piano industriale per l’Italia e per l’Europa, che è stato poi presentato dal nostro Segretario nazionale Antonio Tajani al congresso di Valencia del PPE per diventare poi, attraverso una sua proposta il Piano per la Competitività del PPE.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Approfondimenti su Giorgia Meloni Nasce LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario San Raffaele Roma - Pegaso - Mercatorum in Diritto ed Etica dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale È stato istituito LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario che unisce San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum. Sostenibilità e innovazione ad alta quota: Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-Cortina Enel ha realizzato a Livigno la cabina elettrica primaria più alta d’Italia, un esempio di sostenibilità e innovazione in alta quota.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.