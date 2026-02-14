Harmony ricerca da 10 milioni di euro La salute dei mari e i contaminanti

L’Università di Siena ha avviato una ricerca da 10 milioni di euro sulla contaminazione dei mari, motivata dalla crescente preoccupazione per l’inquinamento marino. La partecipazione al progetto internazionale Harmony, inserito nel programma Horizon Europe ‘Zeropollution’, mira a studiare come i contaminanti si diffondano negli oceani e quali rischi comportino per le specie marine e per l’uomo. Un team di scienziati analizza campioni di acqua e organismi marini per individuare sostanze nocive e capire come si accumulano.

L' Università di Siena in prima linea nella ricerca sull' inquinamento marino grazie alla partecipazione a Harmony, progetto internazionale nell'ambito del programma di finanziamento Horizon Europe 'Zeropollution', dedicato alla salute degli oceani e alla riduzione dell'inquinamento. Coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, Harmony promuove una collaborazione strategica tra Europa e India, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze, tecnologie e approcci integrati per monitorare, prevenire e mitigare l'inquinamento dei mari. Il progetto dispone di un budget complessivo di circa 10 milioni di euro e coinvolge un ampio network di istituzioni scientifiche e partner internazionali.