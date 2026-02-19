Ricerca l’Ue si prepara alle future pandemie | finanziamento da 120 milioni di euro
La Commissione europea ha creato il progetto “be ready” dopo aver riscontrato la crescente minaccia delle pandemie. La causa di questa iniziativa sta nell’aumento delle emergenze sanitarie in tutto il continente, che ha messo in crisi i sistemi di risposta. Il finanziamento di 120 milioni di euro mira a migliorare la collaborazione tra gli Stati membri e a sviluppare strumenti più efficaci per intervenire tempestivamente. Il nuovo partenariato si concentrerà sulla ricerca di vaccini e sulla preparazione delle strutture sanitarie. La strategia si basa su una risposta più rapida e coordinata.
La Commissione europea ha lanciato “be ready”, un nuovo partenariato europeo per la preparazione alle pandemie, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Ue di anticipare, prevenire e rispondere rapidamente alle epidemie e alle pandemie. Grazie a un finanziamento dell’Ue pari a 120 milioni di euro, il partenariato lancerà bandi transnazionali congiunti annuali che promuoveranno la collaborazione in Europa e oltre, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze e rafforzare la preparazione alle minacce sanitarie emergenti, spiega la Commissione in una nota. Be ready riunisce 81 organizzazioni di 27 paesi ed è coordinato dall’Anrs-Infectious Emerging Diseases-Mie francese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
