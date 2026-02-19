Ricerca l’Ue si prepara alle future pandemie | finanziamento da 120 milioni di euro

La Commissione europea ha creato il progetto “be ready” dopo aver riscontrato la crescente minaccia delle pandemie. La causa di questa iniziativa sta nell’aumento delle emergenze sanitarie in tutto il continente, che ha messo in crisi i sistemi di risposta. Il finanziamento di 120 milioni di euro mira a migliorare la collaborazione tra gli Stati membri e a sviluppare strumenti più efficaci per intervenire tempestivamente. Il nuovo partenariato si concentrerà sulla ricerca di vaccini e sulla preparazione delle strutture sanitarie. La strategia si basa su una risposta più rapida e coordinata.