Cerimonia al Rione Moncioveta Nuovo spazio per la socialità

BASTIA UMBRA - Si è svolta ieri mattina la cerimonia di consegna delle chiavi del nuovo spazio rionale del Rione Moncioveta, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Erigo Pecci, di Federica Moretti, presidente dell’Ente Palio, di Aurora Panzolini, Capitana del Rione. Un momento significativo per la comunità rionale e per l’intera città di Bastia Umbra, che segna il completamento di un percorso amministrativo avviato nella precedente consiliatura e portato a compimento dall’attuale amministrazione comunale. "Consegniamo al Rione Moncioveta uno spazio proprio – ha detto il sindaco Pecci –, frutto di un percorso di amministrazione condivisa che parte dalla precedente gestione amministrativa e che oggi giunge a compimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

