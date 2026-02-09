Non solo Luxardo la sfida al cemento mette insieme tutti i Comitati dei Colli e della Bassa

I comitati ambientalisti dei Colli Euganei uniscono le forze contro tre nuovi progetti di cementificazione. Tutti sono preoccupati per l’impatto che queste opere potrebbero avere sul paesaggio e sulla stabilità del territorio. Insieme, stanno organizzando proteste e iniziative per fermare le autorizzazioni che rischiano di alterare per sempre questa zona così delicata.

Tutti i comitati ambientalisti in difesa dei Colli Euganei, insieme con le loro vertenze per protestare contro tre progetti che prevedono ulteriori cementificazioni con conseguente impatto sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto vista idrogeologico, vista la delicatezza del luogo di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Colli Euganei Venti comitati all’attacco: "Ecco i Piani di Natale. Dalla Giunta solo cemento" Venti comitati di quartiere e associazioni ambientaliste criticano i recenti piani di sviluppo approvati dalla Giunta Pilotto, che prevedono nuove opere di cemento. Agriturismi: non solo i Colli, pieni anche quelli della Bassa. Cia: «Settore strategico anche per fatturato» Gli agriturismi italiani si confermano una scelta sempre più apprezzata, non solo nei suggestivi Colli ma anche nella Bassa, dove si registra il tutto esaurito durante le festività natalizie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Colli Euganei Argomenti discussi: Domenica la manifestazione a Torreglia contro ampliamento Luxardo e due nuovi centri commerciali; In 800 in strada per mostrare pollice verso all'ampliamento della Luxardo; Rischio nuovo cemento sui Colli, attesi da tutta la provincia per la manifestazione di Torreglia; Report e il caso dell'allevamento Menesello. Il Sindaco chiama gli ispettori, insorgono i comitati. Non solo Luxardo, la sfida al cemento mette insieme tutti i Comitati dei Colli e della BassaE' il risultato più evidente della riuscitissima manifestazione di Torreglia. Vertenze, istanze e battaglie, vengono condivise da tutti i comitati. A Monselice e Battaglia Terme, dove si vorrebbero re ... padovaoggi.it Luxardo, in 800 a passeggio per dire 'no' all'ampliamento: la marcia contro la cementificazione dell'area dei colliTORREGLIA - C'erano gruppi e cittadini arrivati da Monselice, contrari alla realizzazione di un supermercato su 6mila metri quadri di verde, a ridosso delle mura. Ed anche ... ilgazzettino.it MATCH DAY Le biancoscudate del Women Calcio Padova tornano in campo per la 15ª giornata di Campionato Eccellenza Portogruaro Calcio Domenica 8 febbraio 2026 Ore 14:30 Campo Comunale “Sintetico” Torre Via Luxardo – PD facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.