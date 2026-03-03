OpenAI mette un freno al Pentagono | stop alla sorveglianza dei cittadini

OpenAI ha aggiornato il contratto con il Dipartimento della Difesa statunitense per definire chiaramente i limiti nell’utilizzo dei suoi servizi di intelligenza artificiale. La modifica riguarda le modalità di sorveglianza dei cittadini e comporta un stop alle attività di monitoraggio condotte dal Pentagono. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, introducendo nuove restrizioni nelle collaborazioni con le forze armate.

OpenAI, una delle principali società nel settore dell’intelligenza artificiale, ha aggiornato il contratto con il Dipartimento della Difesa statunitense (Pentagono) per chiarire i limiti nell’uso dei suoi servizi. L’obiettivo è evitare che le tecnologie vengano impiegate per sorvegliare i cittadini, controllare sistemi d’arma autonomi o prendere decisioni importanti in modo automatizzato. Venerdì scorso OpenAI aveva firmato un accordo con il Pentagono, consentendo l’utilizzo dei propri strumenti per qualsiasi scopo legale, pur con alcune limitazioni. Il CEO Sam Altman aveva sottolineato su X che le tecnologie non sarebbero state usate per operazioni di sorveglianza di massa all’interno degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Billipop.com

