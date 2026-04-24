Il 3 giugno si svolgerà al Palacongressi di Riccione il Festival del Fundraising, un appuntamento dedicato agli operatori del Terzo Settore. Durante l'evento, saranno presenti circa 4.500 professionisti provenienti da diverse realtà impegnate in attività di solidarietà e assistenza. La manifestazione si concentra sull'importanza della raccolta fondi e delle strategie di sostenibilità per le organizzazioni non profit.

? Cosa sapere Il Festival del Fundraising si terrà al Palacongressi di Riccione il 3 giugno.. L'evento coinvolgerà 4.500 esperti per promuovere la sostenibilità nel settore nonprofit europeo.. Il Palacongressi di Riccione ospiterà il 3, 4 e 5 giugno la diciannovesima edizione del Festival del Fundraising, un appuntamento che punta a coinvolgere oltre 4.500 presenze nel cuore del settore nonprofit europeo. L’evento si consolida come il principale punto di riferimento continentale opera nella raccolta fondi e nella promozione della sostenibilità all’interno del Terzo Settore. Durante i tre giorni di lavori, professionisti consolidati, organizzazioni e realtà aziendali si incontreranno per costruire un modello di futuro basato sulla cultura del dono, l’innovazione e la solidarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione, il cuore del Terzo Settore: 4.500 esperti per il futuro

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