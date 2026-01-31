Regione Campania cambia il tavolo Politiche sociali | non solo politici e tecnici entrano gli esperti del settore

La Regione Campania ha deciso di rinnovare il Tavolo sulle politiche sociali. Ora, al posto di politici e tecnici, entrano anche esperti del settore e gruppi tematici. Non ci sono costi extra per questa novità. La modifica vuole rendere il tavolo più flessibile e più efficace nel affrontare le sfide sociali della regione.

La Regione Campania aggiorna il Tavolo sulle politiche sociali: più flessibilità, ingresso di esperti e gruppi tematici, senza costi aggiuntivi. Regione Calabria rafforza gli Ambiti sociali con 225 esperti La Regione Calabria ha avviato un intervento volto a potenziare gli Ambiti sociali, assegnando 225 esperti per sostenere la capacità amministrativa dei Comuni. L'ex sede delle Politiche Sociali al Terzo Settore: i Cinquestelle spingono per la Cittadella del Volontariato Il Movimento 5 Stelle di Foggia ha presentato alla sindaca Maria Aida Episcopo e alla Giunta una proposta per riqualificare l'ex sede delle Politiche Sociali al Terzo Settore.

