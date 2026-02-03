L'ex compagno di Cristiano Ronaldo | Mi faceva domande su Milan Lab Io gli ho detto tutto

Vitali Kutuzov rivela che un giovane Cristiano Ronaldo si interessava molto a cosa succedeva a Milan Lab negli anni 2000. L’ex compagno del portoghese dice che il calciatore voleva capire, sognava di essere il migliore e chiedeva continuamente dettagli sui programmi di recupero e allenamento. Ronaldo era già allora molto ambizioso e curioso di migliorarsi.

Vitali Kutuzov racconta come un giovane Cristiano Ronaldo fosse interessatissimo a cosa avveniva a Milan Lab all'inizio degli anni 2000: "Voleva capire, ha sempre sognato di essere il migliore".

