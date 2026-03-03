Salvatore Fresi | Nel calcio devi saperti vendere io non l’ho fatto Sbagliai ad andare alla Juve

Salvatore Fresi racconta la sua carriera calcistica, iniziata a Salerno e Foggia, passando per la vittoria in Coppa UEFA con l'Inter e l’esperienza con la Juventus. Ricorda le soddisfazioni con l’Under 21 e riflette sulle scelte di mercato, affermando di non aver saputo promuoversi e di aver commesso un errore nel trasferirsi alla Juventus.

