Un esponente politico ha commentato nuovamente il caso riguardante l’accoglienza dei migranti, sottolineando l’importanza di combinare trasparenza e pratiche di accoglienza. Ha criticato il comportamento del sindaco, definendolo inadeguato, e ha evidenziato come in città manchi una rappresentanza di opposizione efficace. La discussione si concentra sulle modalità di gestione dei flussi migratori e sulla necessità di un approccio più aperto e trasparente da parte delle istituzioni locali.

Riccardi torna sul caso migranti: "Accoglienza e trasparenza devono camminare insieme. Sindaco inadeguato, in città manca l'opposizione" A parlare per me non sono le insinuazioni di oggi, ma la mia storia personale e politica, che è lì, limpida, pubblica e verificabile, su questi argomenti. Per questo respingo con fermezza ogni accusa di allarmismo: non solo è infondata, ma rappresenta un modo comodo e scorretto per spostare l’attenzione dal merito delle questioni. Allo stesso tempo, non posso che prendere nettamente le distanze da alcune vergognose prese di posizione che, in questi giorni, hanno coinvolto il Sindaco e il Vescovo di Manfredonia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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