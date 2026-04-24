Ric Flair ha commentato il possibile cambiamento alla guida creativa della WWE, affermando che, se Triple H dovesse dimettersi, ritiene che The Undertaker potrebbe essere un candidato adatto per ricoprire il ruolo di direttore creativo. La dichiarazione si inserisce nelle discussioni sul futuro della gestione dell'organizzazione, senza ulteriori dettagli o motivazioni. Flair ha condiviso il suo punto di vista in un intervento pubblico, senza altre precisazioni sul contesto.

Ric Flair ha espresso la sua opinione sul futuro creativo della WWE. Ha suggerito un nome di spicco nel caso in cui la leadership dovesse cambiare. Tuttavia, le sue osservazioni sono state accompagnate da una chiara avvertenza, piuttosto che da un invito a un cambiamento immediato. Intervenendo al programma «The Ariel Helwani Show», Flair ha affrontato le discussioni in corso sulla direzione creativa della WWE e sulla pressione che deriva dal ruolo attualmente ricoperto da Triple H. Ric Flair propone The Undertaker come prossimo responsabile creativo della WWE. Durante l’intervista, Flair ha indicato The Undertaker come la sua scelta per assumere un ruolo creativo di primo piano.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”.

Notizie correlate

Ciro Ferrara: “In Figc vedrei bene Maldini. Se fossi il nuovo ct chiamerei…”Si avvicina sempre di più l’attesissimo appuntamento con il Mondiale e alla presentazione della Coppa del Mondo su Dazn, Ciro Ferrara ha detto la sua...

Il compagno di Daniela Santanché: “Ha fatto bene a dimettersi anche se non se lo aspettava. Le ho comprato le rose rosse”Daniela Santanché ha fatto bene a dimettersi: lo afferma il suo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena in un’intervista al Corriere della Sera.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ric Flair: Fossi andato a WrestleMania avrei picchiato Ludwig Kaiser!; Una leggenda della WWE avvistata a Las Vegas in vista di WrestleMania 42; Ric Flair elogia Cody Rhodes vs Randy Orton: Uno dei migliori match degli ultimi anni!.

Ric Flair, Triple H, and more WWE legends react to death of Hulk HoganThe tributes have begun pouring in for Hulk Hogan (Terry Bollea), who died on Thursday at the age of 71. I am absolutely shocked to hear about the passing of my close friend Hulk Hogan! Hulk has been ... sports.yahoo.com

Triple H, Ric Flair, Charlotte Flair, and more react to WWE legend Hulk Hogan's passing at age 71WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away at the age of 71, and the entire wrestling world is mourning the loss of The Hulkster. Today, several notable names from the industry reacted to the icon's ... sportskeeda.com

Ric Flair ha difeso Randy Orton e Cody Rhodes dalle critiche, definendo il match tra i due come una delle sfide più belle degli ultimi anni. Siete d'accordo con le parole del Nature Boy - facebook.com facebook