In vista del prossimo Mondiale, si susseguono le discussioni sui possibili candidati ai ruoli chiave della Nazionale italiana. Durante una presentazione su Dazn, Ciro Ferrara ha espresso la sua opinione su chi potrebbe essere adatto alla guida della Federazione e sulla scelta del nuovo commissario tecnico, citando nomi che potrebbero ricoprire queste posizioni e sottolineando le sue preferenze per il futuro della squadra.

Si avvicina sempre di più l’attesissimo appuntamento con il Mondiale e alla presentazione della Coppa del Mondo su Dazn, Ciro Ferrara ha detto la sua sulla Nazionale italiana e su chi potrebbero essere le figure giuste per ricoprire i ruoli di presidente della Figc e di commissario tecnico. L’ex difensore si è sbilanciato anche sulla favorita per la vittoria finale. Questa estate tutto il Mondiale è solo su Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciro Ferrara: “In Figc vedrei bene Maldini. Se fossi il nuovo ct chiamerei…”

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