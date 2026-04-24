Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente la separazione con l’allenatore e Senior Advisor, mettendo fine a un rapporto durato nel tempo. La decisione arriva dopo un lungo periodo di discussioni e si inserisce nel tentativo di garantire maggiore stabilità alla squadra. Il club ha anche confermato la permanenza dell’allenatore orobico, che continuerà a ricoprire il suo ruolo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni della decisione.

Inter News 24 Ribaltone Roma, si interrompe il rapporto con lo storico tecnico e Senior Advisor: il club blinda l’allenatore orobico e punta sulla stabilità interna. La Roma volta pagina in modo netto e definitivo. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato la fine della collaborazione con Claudio Ranieri, che lascia non solo il ruolo di Senior Advisor, ma ogni legame operativo con la società di Trigoria. Il ritorno di Sir Claudio, avvenuto nella scorsa stagione per stabilizzare una squadra alla deriva, si conclude tra i veleni di una rottura diventata inevitabile. Alla base dell’addio ci sarebbe un rapporto ormai logoro con l’attuale allenatore, Gian Piero Gasperini, a causa di profonde divergenze sulla pianificazione del mercato e sulla gestione quotidiana del gruppo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ribaltone Roma, arriva l’addio di Ranieri! Ecco il comunicato del club giallorosso

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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