Riaprite il Cab 41! | i comici lanciano un appello dopo la chiusura del tempio torinese del cabaret

Da diverse fonti online si segnala che il Cab 41, locale storico di Torino dedicato al cabaret, è stato chiuso temporaneamente. Attivo dal 1994 in zona Crocetta, il locale è considerato uno dei punti di riferimento per gli spettacoli di cabaret in Italia e ha accolto numerosi artisti emergenti nel corso degli anni. La notizia ha suscitato l’interesse di molti comici e appassionati che sui social hanno chiesto la riapertura.