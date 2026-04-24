Riaprite il Cab 41! | i comici lanciano un appello dopo la chiusura del tempio torinese del cabaret
Da diverse fonti online si segnala che il Cab 41, locale storico di Torino dedicato al cabaret, è stato chiuso temporaneamente. Attivo dal 1994 in zona Crocetta, il locale è considerato uno dei punti di riferimento per gli spettacoli di cabaret in Italia e ha accolto numerosi artisti emergenti nel corso degli anni. La notizia ha suscitato l’interesse di molti comici e appassionati che sui social hanno chiesto la riapertura.
Chiuso temporaneamente. Questo è il messaggio che si legge in rete e sui social cercando il Cab 41, il locale in zona Crocetta che dal 1994 è l'unico in città a proporre spettacoli di cabaret, tra i migliori in Italia ed è per questo diventato un trampolino di lancio per tantissimi comici che poi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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