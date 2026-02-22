Referendum Giustizia altro che remuntada | Sì ancora avanti E la sinistra schiera i comici e si gioca la carta del cabaret

Il voto sul referendum sulla Giustizia ha mostrato che il fronte del Sì avanza ancora, sfidando le previsioni di un testa a testa. La campagna elettorale si infiamma, con i sostenitori che cercano di convincere gli indecisi negli ultimi giorni. La presenza di comici tra gli attivisti ha attirato l’attenzione, trasformando gli incontri pubblici in piccoli spettacoli. La sfida tra i due schieramenti continua a tenere alta l’attenzione degli elettori.

Referendum sulla Giustizia, sui sondaggi in merito a testa a testa, imminenti rimonte e fantasmagorici sorpassi, siamo alle comiche finali. Lo diceva Berlusconi anni fa. Sembra continuare a valere anche oggi: riecco il “teatrino delle politica”. Letteralmente. E potremmo aggiungere: c’era una volta la sinistra dei “grandi intellettuali”, dei giuristi di fama, e dei dibattiti dotti. Oggi, a corto di argomenti e di voti, il Partito democratico e i suoi satelliti si sono ridotti a una compagnia di giro: per fermare la riforma della Giustizia e la separazione delle carriere, hanno sguinzagliato i comici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum sulla Giustizia, sindrome «remuntada» nel fronte del Sì. Così Meloni farà sentire la sua voceIl referendum sulla Giustizia scatena una reazione accesa tra i sostenitori del Sì, con la premier Meloni che si prepara a intervenire per ribadire il suo punto di vista.

Referendum giustizia, il Pd si divide ancora. Picierno all’evento per il Sì: «Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista»Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni.

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Argomenti discussi: Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum giustizia, a rimetterci solo noi comuni cittadini; Referendum Giustizia: questione di complessità (ma la comunicazione non aiuta); Voto No per onorare i padri e proteggere i figli.

Referendum, la leghista Matone contro Nordio: «Le sue frasi sul sistema paramafioso favoriscono il NoLa deputata leghista e magistrata: «Il ministro confonde tra ciò che si può dire in un salotto e pubblicamente. Tutti noi pensiamo quelle cose, ma bisogna stare attenti. O si mette a rischio l’afferma ... editorialedomani.it

Referendum giustizia, Nordio ora frena: «Abbassiamo tutti i toni»Non si pente. Je ne regrette rien, come cantava Edith Piaf. Nei fatti però frena. «Forse abbiamo alzato tutti i toni in questo periodo, da ora in poi cerchiamo di ... ilgazzettino.it

#inaltreparole Referendum giustizia, Bindi: “Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici” x.com

Sconti su treni, aerei e pedaggi autostradali per chi deve spostarsi e votare ai referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Agevolazioni previste per elettori fuori sede e italiani all’estero, con modalità diverse a seconda del mezzo scelto. Le percentuali di ridu - facebook.com facebook