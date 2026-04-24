Riapre a Gaeta la Villa delle Rose

A Gaeta, inizia la stagione con la riapertura della Villa delle Rose, un giardino nel centro della città. La villa, aperta al pubblico, ospita una vasta collezione di palme e si distingue per il suo ambiente che unisce elementi naturali e interventi umani. La riapertura è stata annunciata il 24 aprile 2026, in coincidenza con l’arrivo della primavera. La villa è considerata un esempio di spazio verde di valore storico e paesaggistico.

Gaeta, 24 aprile 2026 – Con l’arrivo della primavera riapre al pubblico la suggestiva Villa delle Rose, un giardino segreto nel cuore della città di Gaeta che custodisce una straordinaria collezione di palme e rappresenta un raro esempio di equilibrio tra uomo e natura. Nato nel 1985 dalla passione botanica e ambientale di Nicola del Roscio, il giardino sorge su un terreno un tempo abbandonato all’interno del Parco Regionale di Monte Orlando, in una posizione privilegiata tra la Gaeta antica e quella moderna. Grazie a un microclima particolarmente favorevole, il sito ha permesso nel tempo lo sviluppo di una collezione unica nel suo genere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate A Villa delle Rose la mostra “Screen Life” di Flavio de Marco: lo schermo come paesaggio del contemporaneoLa ricerca di Flavio de Marco indaga lo schermo come nuovo paesaggio del contemporaneo, un luogo dove la percezione del reale cambia forma e il... Festa di Carnevale a Lanciano: musica in piazza Plebiscito e fuochi pirotecnici a Villa delle rosePer motivi di sicurezza, l’ingresso al Parco delle Rose sarà contingentato: vi potranno accedere solo 1. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Virtus travolta in casa: la Vigor domina e riapre la corsa al secondo posto; Ponte del 1° maggio 2026, Subiaco riapre la stagione outdoor: Vivere l’Aniene rilancia il turismo fluviale nel Lazio; Ponte del 1° maggio 2026 | riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene. Riapre a Gaeta la Villa delle RoseGaeta, 24 aprile 2026 – Con l’arrivo della primavera riapre al pubblico la suggestivaVilla delle Rose, un giardino segreto nel cuore della città di Gaeta che custodisce una straordinaria collezione di ... ilfaroonline.it Pronti a partire on the road Dal 31 maggio riapre la strada alpina del Großglockner: 48 km di curve spettacolari tra ghiacciai e vette oltre i 3.000 metri, nel cuore delle Alpi austriache Lungo il percorso mostre ed esperienze per tutti! Per saperne di - facebook.com facebook La riapre Calhanoglu da fuori per l' @Inter! #InterComo 1-2 x.com