Dal 1 febbraio al 29 marzo 2026, il MAMbo di Bologna ospita la mostra “Screen Life” di Flavio de Marco. L’esposizione si svolge nella Villa delle Rose, con un percorso dedicato allo schermo come elemento del nostro tempo. L’artista presenta opere che riflettono il modo in cui viviamo immersi in immagini digitali e realtà virtuali. La mostra, curata da Lorenzo Balbi, nasce dalla collaborazione con Galleria Studio G7 e invita i visitatori a riflettere sul ruolo dell’immagine nel mondo contemporaneo.

La ricerca di Flavio de Marco indaga lo schermo come nuovo paesaggio del contemporaneo, un luogo dove la percezione del reale cambia forma e il quotidiano viene riconfigurato dalla società digitale. È una pittura che si muove tra figurazione e astrazione, attraversando i generi e facendoli collidere con l’esperienza di un mondo mediato da finestre, interfacce, dispositivi, app. Pensata appositamente per gli spazi di Villa delle Rose, Screen Life ripercorre ventisei anni di attività, offrendo una lettura estesa della ricerca di de Marco e mettendo a fuoco il passaggio epocale dalla vita analogica a quella digitale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - A Villa delle Rose la mostra “Screen Life” di Flavio de Marco: lo schermo come paesaggio del contemporaneo

