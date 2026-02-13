Festa di Carnevale a Lanciano | musica in piazza Plebiscito e fuochi pirotecnici a Villa delle rose

Lanciano si anima, nel giorno di Martedì grasso, con la festa organizzata dall'amministrazione comunale, che ha portato musica in piazza Plebiscito e uno spettacolo di fuochi pirotecnici a Villa delle Rose per celebrare il Carnevale.

Per motivi di sicurezza, l'ingresso al Parco delle Rose sarà contingentato: vi potranno accedere solo 1.938 persone, a partire dalle ore 18.30; dalle 15 la struttura sarà chiusa per l'allestimento Lanciano si anima, nel giorno di Martedì grasso, con la festa organizzata dall'amministrazione comunale. L'appuntamento è per martedì 17 febbraio, dalle ore 17, quando piazza Plebiscito si animerà con la Band Winter Carnival per un pomeriggio di musica e divertimento. A seguire, alle 19.30, al Parco delle Rose, lo sparo del Carnevale con fuochi pirotecnici a cura della ditta Lanci. Per motivi di sicurezza, l'ingresso al Parco delle Rose sarà contingentato: all'interno potranno accedere solo 1.

A Villaricca, il Carnevale in villa ha portato allegria e colori tra musica, giochi e sorrisi.

Villaricca ha vissuto una mattina di festa con “Carnevale in Villa”.

