nba gli spurs raggiungono le 50 vittorie stagionali decimo sigillo di fila per atlanta

I San Antonio Spurs hanno raggiunto le 50 vittorie in questa stagione NBA, diventando la seconda squadra dopo gli Oklahoma City Thunder a raggiungere questo traguardo. Nel frattempo, gli Atlanta Hawks hanno ottenuto la decima vittoria consecutiva. La partita si è svolta a San Antonio, negli Stati Uniti, il 17 marzo 2026.

San Antonio (Stati Uniti), 17 marzo 2026 – I San Antonio Spurs sono la seconda squadra dopo gli Oklahoma City Thunder ad aver raggiunto le cinquanta vittorie in questa regular season NBA. Un traguardo che la franchigia texana ha tagliato stanotte sconfiggendo 119-115 i Los Angeles Clippers al termine di un match che è stato una vera e propria altalena di emozioni. I texani sono partiti con il freno a mano tirato, sbagliando otto delle prime nove conclusioni tentate e finendo sotto 17-3, ma poi hanno saputo risalire la corrente con un parziale di 15-0 tra primo e secondo quarto e hanno spiccato il volo (37-15 nei secondi 12’ di gara) arrivando a toccare il +24 prima di resistere a loro volta alla rimonta californiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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