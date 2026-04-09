Calciomercato Milan caccia all’attaccante | il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomi

Il Milan sta lavorando durante il calciomercato estivo per trovare un nuovo attaccante. Il direttore sportivo ha aperto contatti con diversi nomi e sta valutando varie opzioni. La rosa attuale del club viene esaminata per individuare la soluzione migliore. La scelta del nuovo giocatore dovrebbe essere ufficializzata a breve, in vista della prossima stagione.

Il Milan sarà assoluto protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per la stagione 2026-2027, quella che - auspicabilmente - vedrà il Diavolo tornare a disputare la Champions League, infatti, serviranno rinforzi di qualità nell'organico attualmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Innesti, dunque, previsti in ogni reparto. Oggi, in particolare, concentriamo la nostra attenzione sull'attacco, poiché sembra destinato a cambiare radicalmente forma l'anno venturo. PROSSIMA SCHEDA Difficilmente, dopo la prossima finestra di calciomercato, saranno ancora tesserati del Milan ben tre attaccanti. Sulla lista dei partenti, infatti, figurano Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku e Santiago Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomi Calciomercato Milan, il nuovo difensore uscirà da questa lista: piste interessantiNon soltanto un attaccante come priorità del Milan per il calciomercato estivo 2026, ma anche un difensore centrale. Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di TareCalciomercato estivo in archivio, ma il Milan è già proiettato alla finestra estiva dei trasferimenti. CALCIOMERCATO MILAN, STASERA ARRIVA MATETA! ANEDDOTI E CURIOSITÀ SUL NUOVO GIGANTE ROSSONERO! Temi più discussi: Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro; Milan, gli ultimi passi prima del ritorno in gruppo: la situazione Camarda; Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: coppia inedita al Maradona, Leao ancora OUT; De Bruyne a caccia in Napoli-Milan: manca solo un tassello per tornare al 100%. Dal Milan all’Inter e poi di nuovo al Milan: 25 milioni per chiudereIl tecnico livornese vuole anzittutto un centrale forte e di esperienza: il nome è quello di Mario Gila, con sfida all’Inter che può essere vinta grazie al fattore Tare. Il Ds milanista lo portò alla ... calciomercato.it Milan, il giocatore ha già detto sì: Tare pronto a chiudereIl Milan potrebbe andare a definire una operazione in entrata. Per il momento si tratta di una indiscrezione. I dettagli ... calciomercatonews.com #Calciomercato #Milan, caccia all'attaccante: il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomi - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, Barbarez (CT Bosnia): “ #Alajbegovic in #SerieA La cosa più importante per lui è…” #ACMilan #SempreMilan x.com