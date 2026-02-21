La scuola saltano i fondi I tempi si allungano Parri | Un danno enorme

Nella commissione del 16 febbraio, si è scoperto che i fondi per la scuola di Asciano sono scomparsi, ritardando i lavori di ristrutturazione di mesi. Parri ha dichiarato che questa mancanza di risorse provoca un danno enorme agli studenti e alle famiglie. Le procedure si sono bloccate e i lavori sono stati sospesi, lasciando gli edifici scolastici in condizioni precarie. La situazione mette in crisi il calendario delle riparazioni e delle consegne.

"Nella commissione del 16 febbraio è emersa una verità inquietante sulla gestione delle opere pubbliche ad Asciano. La nuova scuola media, che doveva essere il fiore all'occhiello del Pnrr, non vedrà la luce entro la scadenza del 30 giugno 2026. Il motivo? Un progetto validato dagli uffici nonostante le ripetute segnalazioni di inapplicabilità inviate via Pec dalla ditta esecutrice". E' questo l'incipit di una nota firmata dal consigliere di opposizione al Comune di Asciano, Daniele Parri, del gruppo Idea Comune. L'argomento sono i fondi Pnrr per la costruzione della Scuola Media del paese. "Il risultato è un disastro su tre fronti – continua il comunicato - economico: persi i finanziamenti europei, il Comune dovrà attingere a risorse proprie prosciugando le casse comunali (che improvvisamente si sono rivelate ben fornite) e a fondi regionali inizialmente destinati ad altre opere e ancora a mutuo bancario se le risorse non fossero sufficienti.