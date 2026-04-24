Rete idrica si interviene con il lavaggio degli acquedotti | possibili disagi per l' intera giornata

Martedì 28 aprile, tra le 8.30 e le 15, il servizio idrico subirà interruzioni a causa di interventi di lavaggio degli acquedotti. L'intervento interesserà la dorsale idrica che collega Lugo a Voltana e alle frazioni collegate. Durante questa finestra temporale, potrebbe verificarsi una riduzione della pressione dell'acqua o mancanze temporanee nel servizio. L'operazione è stata annunciata da Hera, che si occuperà delle attività di pulizia.

Martedì prossimo, il 28 aprile, dalle 8.30 alle 15 Hera interverrà con una serie di interventi di pulizia della dorsale idrica da Lugo a Voltana e fino alle frazioni collegate. Durante l’intervento si verificheranno alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (mancata erogazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Roma: Acea Ato 2, 14 aprile lavori su rete idrica in Municipio IX, possibili disagiAcea Ato 2 ha comunicato che, per permettere l’esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico,... Lavaggio della nuova rete dell’acquedotto, possibili cali di pressione dai rubinettiHera comunica che nella mattinata di mercoledì 4 marzo, fra le 9,30 e le 11,30, verranno effettuate delle operazioni di lavaggio delle nuove condotte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi; Manutenzione rete idrica a Corato, stop all’acqua: orari e punti rifornimento; Confartigianato sull'emergenza idrica: Criticità nella gestione, serve una riduzione delle tariffe per le imprese; Chiusdino, lavori alla rete idrica il 27 aprile. Il 28 aprile lavaggio delle reti idriche con il ‘flussaggio’ a LugoMartedì 28 aprile, dalle 8:30 alle 15, Hera eseguirà delle operazioni per la pulizia della dorsale idrica, da Lugo a Voltana e frazioni collegate. Durante l’intervento si verificheranno alcune irregol ... ravennawebtv.it Ireti, lavori alla rete idrica: rubinetti a secco in Valle Scrivia e ValbrevennaSospensioni e cali di pressione tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile nei Comuni di Montoggio, Valbrevenna, Casella e Savignone. Possibili rinvii in caso di maltempo ... lavocedigenova.it San Marino. Sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete idrica - facebook.com facebook