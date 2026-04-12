Roma | Acea Ato 2 14 aprile lavori su rete idrica in Municipio IX possibili disagi

Acea Ato 2 ha annunciato che il 14 aprile verranno eseguiti lavori sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma. Durante questa giornata, il servizio idrico sarà sospeso nel territorio interessato per consentire interventi di manutenzione. La società ha comunicato questa misura per migliorare l’efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripristino e sui possibili disagi per gli abitanti della zona.

Acea Ato 2 ha comunicato che, per permettere l’esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico, sarà necessario sospendere il flusso d’acqua nel territorio del Municipio IX di Roma. Pertanto, dalle 07:30 di martedì 14 aprile fino alle 07:30 di mercoledì 15 aprile, si potranno verificare abbassamenti di pressione o addirittura mancanze d’acqua in alcune strade e zone limitrofe. Servizi di rifornimento durante la sospensione. Per limitare i disagi ai residenti, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che saranno stazionate in diverse località: in via Massa Fiscaglia, all’angolo con Via Sarsina; in via Casola Valsenio, anch’essa all’angolo con Via Sarsina; e in via Copparo, presso il parcheggio.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Acea Ato 2, 14 aprile lavori su rete idrica in Municipio IX, possibili disagi Municipio Roma XV: per lavori Acea 1 e 2 aprile possibili interruzioni acqua Cesano e BraccianeseLa presidenza del Municipio Roma XV, in una nota ufficiale, comunica: “Come comunicato da Acea Ato2, per consentire lo svolgimento di interventi di... Si rompe un tronco della rete idrica: disagi possibili in due comuni della Grecìa SalentinaSOLETO - La rottura improvvisa di un tronco della rete idrica a servizio dei centri abitati di Corigliano d’Otranto e Soleto ha imposto un intervento...