Rete idrica cantiere a pieno regime | 65 operai al giorno

I lavori per la realizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento sono in corso con un intervento che coinvolge circa 65 operai al giorno. Il cantiere è attivo e procede senza interruzioni, con l’obiettivo di migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua nella città. La presenza di un numero così elevato di lavoratori permette di mantenere un ritmo sostenuto nelle operazioni di cantiere.

I lavori per la realizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento procedono a pieno regime. Il cantiere impiega attualmente circa 65 unità operative al giorno, con Aica che sta effettuando un monitoraggio continuo e puntuale dell'avanzamento per assicurare il rispetto delle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lavori alla rete idrica: cantiere con forte impatto sulla viabilità, i dettagliIn arrivo un cantiere Ireti impattante in via Gramsci, con possibili disagi per la viabilità della zona. Leggi anche: Bariano, niente maxi cantiere sulla rete idrica: meno disagi in vista per residenti e attività Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trapani in cantiere: 250 milioni per rete idrica, scuole, mobilità e parchi, tutti avviati nel 2026; Villorba, via Marconi si rifà il volto: al via il cantiere sulla rete idrica; SASSARI: NUOVE RETI IDRICHE IN VIALE MAMELI E VIALE CAPRERA, MODIFICHE DELLA VIABILITÀ; San Giuliano Terme, proseguono i lavori all'acquedotto di Gello. Manutenzione reti idriche, Aica: Più di 50 interventi per ridurre le perdite e migliorare il servizioLavori in tutti i Comuni della provincia. La scorsa settimana completati 104 interventi in 17 centri: ecco dove ... agrigentonotizie.it Dal 20 aprile via Cassini a Barasso chiude per il rifacimento della rete idricaIntervento di manutenzione straordinaria fino al 5 giugno nel tratto tra il civico 40 e via Bolchini: accesso garantito ai residenti e cantieri per fasi successive ... varesenews.it San Marino. Sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete idrica - facebook.com facebook