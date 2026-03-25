Lavori alla rete idrica | cantiere con forte impatto sulla viabilità i dettagli

È in programma un intervento sulla rete idrica in via Gramsci, che comporterà lavori di manutenzione e riparazione. Il cantiere, promosso dalla società di servizi idrici, potrebbe causare disagi al traffico e alla circolazione nel tratto interessato. La presenza dei operai e delle attrezzature sarà visibile lungo la strada durante le operazioni di lavoro.

In arrivo un cantiere Ireti impattante in via Gramsci, con possibili disagi per la viabilità della zona. Si tratta di un intervento legato alla posa di nuove tubazioni, nell'ambito di un potenziamento che riguarda il Municipio Centro Est. Con conseguenti modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti. L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti dichiara: “Siamo pienamente consapevoli dei disagi che un cantiere in un'arteria così vitale come via Gramsci può causare alla cittadinanza e al flusso veicolare. Tuttavia, si tratta di opere infrastrutturali non rimandabili per l'efficienza dei nostri sottoservizi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lavori alla rete idrica: cantiere con forte impatto sulla viabilità, i dettagli Articoli correlati Variante Cisa, lavori alla rete idrica. Scattano le modifiche alla viabilitàSarzana, 14 gennaio 2026 – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di scavo propedeutici alla sostituzione della rete idrica che stanno interessando... Lavori di rinnovo alla rete idrica, cambia la viabilità in città e l'accesso all'ospedaleScatteranno lunedì 23 febbraio e proseguiranno fino al 31 marzo i lavori di rinnovo della rete idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra... Una selezione di notizie su Lavori alla rete idrica cantiere con... Temi più discussi: San Vito, lavori alla rete idrica in via Pili: possibile stop all'erogazione dell'acqua; Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco dalla mattina per 6 ore; PUTIFIGARI: COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI PER LA NUOVA RETE IDRICA; Bosa, lavori di Abbanoa alla rete idrica: ecco le vie interessate e quando mancherà l’acqua. Via Gramsci, nuovi lavori alla rete idrica: cantiere serale dal 25 marzo con restringimenti e limite a 30 km/h fino a metà aprileL'intervento di IRETI per la posa delle nuove condotte. I lavori interesseranno la carreggiata lato mare, direzione Ponente-Levante, nel tratto compreso tra l’altezza della pila n. 88 della Sopraeleva ... lavocedigenova.it Via Gramsci, lavori alla rete idrica: dalle 21 del 25 marzo modifiche alla viabilitàVia Gramsci, lavori alla rete idrica: dalle 21 del 25 marzo modifiche alla viabilità ... msn.com Taranto, stadio Iacovone: avanzano i lavori tra copertura, illuminazione e spogliatoi - facebook.com facebook Resti ossei umani trovati in un cantiere a Isernia. Stop ai lavori in attesa di datazione. Forse è una sepoltura romana #IoSeguoTgr @TgrRai x.com