Rete del filobus ultimatum alla maggioranza | consultazione o ricorso al Tar

La questione sull’ampliamento della rete del filobus a Lecce si scontra con un ultimatum rivolto alla maggioranza politica in carica. La disputa riguarda una possibile consultazione pubblica o il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dopo che le parti coinvolte hanno manifestato posizioni divergenti sulla procedura da seguire. La situazione si inserisce in un contesto in cui la decisione coinvolge aspetti legali e amministrativi relativi al progetto di espansione del servizio di trasporto pubblico locale.

LECCE - È sempre stata una partita politica, quella relativa all’ampliamento della rete del filobus e da oggi lo è ancora di più.Da qualche giorno, infatti, sul tavolo dell’amministrazione di Palazzo Carafa, ci sono due cartelle: una contiene il ricorso contro il parere della commissione tecnica.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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