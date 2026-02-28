Referendum sulla rete del filobus il comitato promotore avvia l’iter per il ricorso al Tar

Un comitato promotore ha deciso di avviare l’iter per un ricorso al Tar riguardo al referendum sulla rete del filobus a Lecce. La possibilità di un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa è ora considerata una delle opzioni possibili. La decisione arriva dopo le discussioni e le valutazioni sul percorso referendario. La situazione si sta evolvendo in questa direzione.

LECCE – L'apertura di un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa è ora un'ipotesi realistica. Il comitato promotore del referendum contro il potenziamento della rete del filobus - per il quale l'amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento di quasi 120 milioni di euro - si.