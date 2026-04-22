A Lecce si prepara un ricorso al Tar riguardo al referendum cittadino sul filobus, dopo che la richiesta è stata respinta. La questione riguarda la possibilità di consultare i cittadini su un progetto di trasporto pubblico, ma al momento la richiesta non è stata accolta. La decisione ha portato le parti coinvolte a rivolgersi alle autorità giudiziarie per chiarimenti sulla legittimità del diniego.

Si riaccende la battaglia sul referendum cittadino “negato” sul filobus. Stavolta non in campo politico, ma nelle aule della Giustizia amministrativa. Il ricorso al Tar Lecce è infatti già pronto e, superate alcune perplessità all’interno del centrosinistra leccese, sarà presentato nelle prossime ore dall’avvocato amministrativista Angelo Vantaggiato. Il legale lo farà in nome e per conto del comitato referendario e di un gruppo di cittadini-elettori, residenti in città, che l’estate scorsa firmarono ai banchetti per chiedere a gran voce la consultazione popolare, la prima della storia del Comune di Lecce. Furono oltre 7.200 i sottoscrittori della richiesta di referendum, poi nello scorso mese di settembre depositata con tutte le firme a palazzo Carafa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Filobus a Lecce, pronto il ricorso al Tar sul referendum negato

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