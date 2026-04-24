Da circa un mese e mezzo, gli studenti di Cassolnovo non possono utilizzare lo scuolabus, rimasto fermo nel fosso dopo un incidente avvenuto il 13 aprile. La disposizione riguarda l’ultimo periodo dell’anno scolastico, senza che siano stati annunciati interventi di riparazione o sostituzione del veicolo. La scelta di sospendere il servizio ha lasciato gli studenti senza mezzi di trasporto dedicati per raggiungere le scuole.

Per l’ultimo mese e mezzo di scuola gli studenti di Cassolnovo non potranno usare lo scuolabus. Il mezzo infatti non è disponibile dopo l’uscita di strada del 13 aprile. Quando il pullmino aveva attraversato strada dei Livellari, in aperta campagna, l’autista per evitare una buca si era forse avvicinato troppo al margine della strada, che aveva ceduto: il mezzo si era adagiato su un lato in un campo adiacente alla carreggiata. Nessuna conseguenza per l’autista e per i nove bambini che si trovavano a bordo, ma da allora il mezzo non è utilizzabile. Gli accertamenti successivi peraltro avevano escluso una responsabilità del conducente, che non era in stato di alterazione né stava utilizzando in modo improprio il cellulare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resta fermo lo scuolabus finito nel fosso

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