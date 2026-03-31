Incidente tra auto e bicicletta morto il ciclista 80enne | dopo l' impatto è finito nel fosso

Nella mattinata di martedì 31 marzo, nell'Alta Padovana, si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta. L'impatto ha causato la morte di un uomo di 80 anni, che dopo lo scontro è finito nel fosso vicinanze. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per il ciclista non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Incidente mortale nella mattinata di martedì 31 marzo nell'Alta Padovana: nello scontro tra un'automobile e una bicicletta è morta la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote. L'incidente L'incidente è avvenuto alle 7.25 in via Bocchiero, all'incrocio con via dei Laghi, nel territorio di San Giorgio in Bosco e ha riguardato una Alfa Romeo guidata da un 45enne e la bicicletta condotta da un anziano. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri. Il ciclista, un 80enne di Fontaniva, dopo l'urto è finito nel fosso lungo la carreggiata e nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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