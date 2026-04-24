Il ministro della Cultura ha annunciato il ripristino dei fondi destinati agli enti memoriali legati alla Resistenza e all’antifascismo, dopo che a fine marzo aveva comunicato una riduzione delle risorse. Questa decisione rappresenta un cambio di direzione rispetto alla precedente comunicazione, che prevedeva un taglio delle risorse destinate a queste istituzioni. La decisione è stata accolta positivamente da chi si occupa di memoria storica e di tutela del patrimonio storico.

Accogliamo con piacere la notizia della decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di ripristinare i fondi agli enti memoriali legati alla Resistenza e all’ antifascismo dei quali, a fine marzo, il ministero aveva annunciato la riduzione. E ringraziamo la Regione Emilia-Romagna che si è immediatamente unita al nostro appello al Governo, dichiarando inoltre che, ove non fosse arrivato un ripensamento, avrebbe coperto completamente la somma mancante. Esprime piena soddisfazione Manuela Ghizzoni presidente della Fondazione Fossoli, ente memoriale che gestisce il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e le ex sinagoghe di Carpi, dopo l’annuncio del ripristino dei fondi tagliati ai cinque enti memoriali della Regione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Resistenza e Memoria. Fondi, dietrofront del ministro Giuli: "Nessun taglio"

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