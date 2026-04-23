Dietrofront del Mic sul taglio dei fondi per i luoghi della Resistenza De Pascale | Bellissima notizia per il 25 aprile

Il Ministero della Cultura ha annunciato un ripensamento riguardo ai fondi destinati ai luoghi della Resistenza, correggendo la decisione precedente di tagli. Questa modifica è stata commentata positivamente da un rappresentante delle istituzioni locali, che ha definito la notizia “bellissima” in vista delle celebrazioni del 25 aprile. La decisione di riconsiderare i finanziamenti arriva dopo settimane di incertezza e discussioni pubbliche sul tema.

Dietrofront del Ministero della Cultura sull’annuncio dei tagli dei fondi ai luoghi della memoria della Resistenza. La polemica era scoppiata nei giorni scorsi quando con una nota il MiC aveva comunicato ai comuni un ulteriore taglio di 90mila euro ai finanziamenti per i luoghi della memoria della Resistenza e Sant’Anna di Stazzema. Non si tratta della prima riduzione dei fondi questi siti, testimonianza fondamentale a ricordo delle stragi nazifasciste in Italia. Una scelta che in molti, a pochi giorni dal 25 aprile, hanno visto come una presa di posizione politica. Si attende ancora che il ministro Alessandro Giuli ufficializzi la decisione, ma secondo quanto trapela sarebbe stato garantito che il taglio alla fine non ci sarà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dietrofront del Mic sul taglio dei fondi per i luoghi della Resistenza. De Pascale: “Bellissima notizia per il 25 aprile” Notizie correlate Resistenza e luoghi della Memoria, De Maria: “Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile”Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa... De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'"Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati...