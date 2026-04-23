Fondi per la Resistenza de Pascale | Il ministero li ripristinerà Ho parlato col ministro Giuli

Questa mattina il ministro della Cultura ha telefonato al rappresentante regionale, confermando che i fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza saranno ripristinati. La comunicazione arriva dopo che erano stati effettuati dei tagli da parte del Governo su queste risorse. Il ministro ha inoltre rassicurato che il ripristino avverrà a breve, senza specificare una data precisa.

Bologna, 23 aprile 2026 – "Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo i tagli che erano stati effettuati dal Governo. Non ha lasciato dubbi, è sua ferma intenzione reintegrare le risorse per tutti". Lo annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dopo i tagli per Sant'Anna di Stazzema, San Sabba, Marzabotto, il campo di Fossoli e Casa Cervi contenuti nel 'decreto accise'. "Sono certo –dice de Pascale – che a questo impegno seguiranno i fatti". " L'appello della Regione Emilia-Romagna – dice de Pascale – e dei nostri Istituti storici della Resistenza è stato accolto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi per la Resistenza, de Pascale: “Il ministero li ripristinerà. Ho parlato col ministro Giuli” Notizie correlate De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'"Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati... Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliLo ha annunciato il Ministro Alessandro Giuli dopo la riunione di quest'oggi in Prefettura con i proprietari del Teatro distrutto da un incendio a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprile; Taglio ai fondi per i luoghi simbolo della Resistenza, la Regione coprirà il buco; Resistenza, il ministero taglia i contributi per i memoriali; Fondi ai luoghi della Resistenza, in campo il presidente dell'Emilia-Romagna de Pascale: La Regione pronta a coprire i tagli. De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, d ... ansa.it Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileDe Maria denuncia la riduzione delle risorse da 2,5 a 1,8 milioni, Lepore attacca il Governo. Fdi replica: Nessun taglio mirato ... bolognatoday.it Nessuna famiglia sarà più sola in Calabria: salvati i fondi per il 'dopo di noi' Un intervento d'urgenza per trasformare le carte in servizi reali. Su proposta dell'assessore Pasqualina Straface, la Giunta regionale ha sbloccato i fondi per la disabilità grave che risc - facebook.com facebook L'Ungheria modificherà la richiesta per i fondi SAFE dell'Ue x.com