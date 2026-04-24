Repubblica | Napoli by night | c’è la Cremonese

A Napoli, la 34ª giornata di campionato si apre con una partita tra il Napoli e la Cremonese. La sfida ha luogo in notturna e rappresenta un momento cruciale per il cammino delle due squadre, con il risultato che potrebbe influenzare le posizioni in classifica e la qualificazione alla prossima manifestazione europea. La partita si gioca in un’atmosfera di grande attesa, con gli spettatori presenti allo stadio e osservatori da fuori.

"> NAPOLI – Non è una partita qualunque. Come sottolinea la Repubblica Napoli, il Napoli apre la 34ª giornata con una sfida tutt’altro che banale contro la Cremonese: in palio c’è un pezzo importante di Champions League. Gli azzurri hanno un vantaggio di otto punti sulla zona europea e quindici ancora disponibili, ma serve un’accelerata decisiva. Il contesto inganna. Secondo la Repubblica Napoli, il testacoda del Maradona nasconde insidie evidenti: da una parte il Napoli che vuole blindare il secondo posto, dall’altra la Cremonese di Giampaolo, disperata e in piena lotta salvezza. Le motivazioni saranno alte per entrambe, e questo rende la sfida tutt’altro che scontata.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli by night: c’è la Cremonese” Il video della Polizia sugli scontri di Cremonese-Napoli Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Conte cambia volto: Alisson guida la svolta contro la Cremonese” Andrea Giovannini lancia il 'night-night' nell'oro Italia-USADavide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti: l’Italia scrive una nuova pagina epica nel pattinaggio di velocità. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sold out per Gabriele Esposito al Teatro Troisi; Napoli, rapina in banca all’Arenella: titolari cassette sicurezza svuotate davanti all’istituto; Boom di squali nel golfo di Napoli, ecco i capopiatto: Sono innocui e vanno protetti; Napoli, perquisizioni ai Carc: Esaltavano le Brigate Rosse. C’è un minore. Piena solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi della propaganda russa. Le parole di Vladimir Solovyov sono gravi e inaccettabili. Colpire il Capo dello Stato significa colpire l'intero Paese. Da respingere senza esitazioni. - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha partecipato al #Quirinale alla Cerimonia in occasione dei settant'anni della Corte Costituzionale. x.com