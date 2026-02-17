Andrea Giovannini lancia il ' night-night' nell' oro Italia-USA

Andrea Giovannini ha conquistato l’oro agli Europei di pattinaggio artistico, portando a casa la medaglia grazie alla sua esibizione impeccabile. Durante la competizione, ha interpretato un programma emozionante che ha lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando tutta la sua abilità e passione. In questa occasione, Giovannini ha scelto di presentare un nuovo elemento chiamato 'night-night', un gesto che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei giudici. Con questa vittoria, l’Italia ha aggiunto un altro successo alla sua storia nel pattinaggio, mentre Ghiotto e Malfatti completavano un trio che ha scritto una pagina memor

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti: l'Italia scrive una nuova pagina epica nel pattinaggio di velocità. Arriva la medaglia d'oro nella prova di inseguimento a squadre maschile dopo una vittoria in rimonta sugli Stati Uniti. Italy's Andrea Giovannini paid tribute to Stephen Curry after team pursuit gold in Milan-Cortina, hitting the iconic Night Night celebration. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l'Italia ha scritto una pagina di grande valore nel pattinaggio di velocità, regalando al paese una medaglia d'oro nella staffetta maschile. Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno superato gli Stati Uniti in una finale combattuta, assicurando al ventaglio azzurro la nona corona nella manifestazione. Andrea Giovannini, chi è il campione italiano del pattinaggio: la formazione come geometra, l'amore per la lettura e i figli. Andrea Giovannini è uno dei volti simbolo del pattinaggio di velocità italiano. Nato a Trento il 27 agosto 1993, è cresciuto sportivamente sul ghiaccio del lago di Baselga. Speed skating, Andrea Giovannini: Gli Stati Uniti ci hanno obbligato ad alzare il livello. Una travolgente Italia ha conquistato la medaglia d'oro in occasione della gara del team-pursuit di speed skating, segmento valido per i Giochi di Milano. L'Italia ha vinto un'altra medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità. La squadra italiana maschile vincitrice è composta da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. Stavolta ci vorrebbe Adriano Celentano per celebrare a squarciagola l'Azzurro e il 24° podio tricolore che meriterebbe "24.000 baci"! Con questo fantastico oro Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti travolgono di passione ed energia.