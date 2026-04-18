AORN San Pio la gratitudine di una paziente per il reparto di Terapia Antalgica

Una paziente ha inviato un messaggio di ringraziamento al reparto di Terapia Antalgica di un ospedale di Benevento, esprimendo la propria gratitudine per le cure ricevute. Il messaggio sottolinea l’apprezzamento per la professionalità e l’attenzione dimostrata dal personale durante il percorso di trattamento. La comunicazione è stata pubblicata dall’ospedale, che ha condiviso la testimonianza senza ulteriori commenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo un messaggio di profonda gratitudine di una paziente che ha usufruito delle professionalità presenti nel reparto di Terapia Antalgica dell’ospedale San Pio di Benevento. “Spettabile Direzione, Gentili Medici e Operatori, Sento il profondo dovere morale di scrivere queste righe perché, in un’epoca in cui si sente parlare fin troppo spesso di “mala sanità”, ho finalmente trovato un reparto dove la cura del paziente è la priorità assoluta. Ho scoperto una realtà dove si fa l’impossibile per aiutare chi soffre, mettendo in campo non solo una professionalità impeccabile, ma soprattutto un cuore e un’umanità fuori dal comune.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AORN San Pio, la gratitudine di una paziente per il reparto di Terapia Antalgica Notizie correlate Aorn San Pio, la lettera di una paziente che elogia l’Uoc Ortopedia e TraumatologiaTempo di lettura: 3 minutiUna cittadina ha inviato una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN PIO di Benevento Maria Morgante,... Leggi anche: AORN San Pio, la lettera di ringraziamento di una paziente Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Benevento. Open Week sulla salute della donna all’AORN San Pio dal 22 al 29 aprile; Al San Pio open week dedicati alle donne: consulti e visite gratuite; Open Day dedicato alla salute della donna: ecco le visite gratuite all’ospedale San Pio; AORN SAN PIO DI BENEVENTO. 16 APRILE ORGANIZZATO CONVEGNO TRAPIANTOLOGIA: UNA SCIENZA PER LA VITA. Open Day dedicato alla salute della donna: ecco le visite gratuite all’ospedale San PioL’AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, aderisce all’Open Day dedicato alla salute della donna in programma dal 22 al 29 aprile 2026, iniziativa promossa da Fondazi ... ntr24.tv Sindrome del bambino scosso, al San Pio di Benevento week end di prevenzioneL’AORN San Pio di Benevento aderisce alle Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso che si terranno su scala nazionale dal 10 al 12 aprile. Si tratta di una iniziativa che co ... ntr24.tv Con Siena i candidati sindaco della città di San Pio salgono a quattro facebook In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fede. #ANSA x.com