Gela reparto Urologia elogiato da un paziente | umanità e competenza vincono sulle sfide della sanità siciliana

Un paziente oncologico ha lasciato un messaggio di stima al reparto di Urologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Ha raccontato di aver trovato persone competenti e umane, che hanno saputo ascoltarlo e aiutarlo in un momento difficile. La sua testimonianza mette in luce come, anche in Sicilia, ci siano strutture che lavorano con dedizione e attenzione ai pazienti, superando le sfide della sanità pubblica.

Gela, un Reparto di Urologia Riconosciuto per Umanità e Competenza. Un paziente oncologico ha espresso profonda gratitudine al reparto di Urologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela, in Sicilia, per l'assistenza ricevuta e per l'umanità dimostrata durante il suo percorso di cura. La lettera di encomio, giunta alla Direzione Generale dell'ASP di Caltanissetta il 12 febbraio 2026, sottolinea come l'attenzione e il rispetto ricevuto abbiano contribuito in modo significativo al suo benessere. Un Testimonianza Inaspettata nel Cuore della Sanità Siciliana. La lettera, indirizzata alla Direzione Generale dell'ASP di Caltanissetta, rappresenta un riconoscimento significativo per l'intero team del reparto di Urologia, guidato dal Prof.

