Remigrazione Sangiuliano | Lotta a immigrazione clandestina e degrado sono snodi centrali per la nostra nazione

Il ministro dell’interno ha commentato la proposta di remigrazione, affermando che il contrasto all’immigrazione clandestina e al degrado di alcune aree urbane rappresentano questioni fondamentali per il paese. Ha sottolineato come tali temi siano legati alla tutela della legalità e alla sicurezza delle città. Pur condividendo alcuni aspetti della proposta, ha precisato di non essere d’accordo su altri.

Home > Video > “Condivido alcuni tratti della proposta di remigrazione, altri non li condivido, ma il tema del contrasto all’immigrazione illegale, della lotta al degrado di alcuni centri urbani e l’affermazione della legalità, sono grandi temi centrali nello snodo della nostra nazione”. Così Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, intervenuto a Napoli alla presentazione della proposta di legge del Comitato per la Remigrazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Remigrazione, Sangiuliano: "Lotta a immigrazione clandestina e degrado sono snodi centrali per la nostra nazione" Notizie correlate Ice e Remigrazione: se a perseguitare gli stranieri sono i figli dell’immigrazioneIl capo degli agenti Usa anti-migranti ha origini calabresi, così come il deputato leghista che sostiene le espulsioni di tutti gli stranieri che... Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Alcuni medici e giudici aiutano l'immigrazione clandestina» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Remigrazione, Sangiuliano: Partecipare non significa condividere, inaccettabili i diktat; Remigrazione, caos sul convegno a Napoli: presidio in piazza e scontro politico; Il solito vizio dei comunisti: vogliono decidere per gli altri; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste. Remigrazione, Sangiuliano: Lotta a immigrazione clandestina e degrado sono snodi centrali per la nostra nazione(LaPresse) Condivido alcuni tratti della proposta di remigrazione, altri non li condivido, ma il tema del contrasto all'immigrazione illegale, ... stream24.ilsole24ore.com A Napoli la sfida di Casapound, remigrazione anche per i regolari. Tensioni manifestanti-poliziaRimandare a casa anzitutto i clandestini, e poi anche i regolari: nessuna deportazione, ma un piano di incentivi per i volontari. Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia e presidente del comita ... ansa.it A Napoli la protesta contro la remigrazione. La polizia respinge i manifestanti. Forti ripercussioni sul traffico in zona e per l'aeroporto. #ANSA - facebook.com facebook Tafferugli a Napoli durante il corteo organizzato contro l’evento sulla Remigrazione. I manifestanti scesi in piazza hanno provato ad avanzare in corteo verso la sede dell'evento, ma sono stati bloccati dalla polizia a presidio dell'area. x.com