Remigrazione Sangiuliano | Lotta a immigrazione clandestina e degrado sono snodi centrali per la nostra nazione

Da lapresse.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno ha commentato la proposta di remigrazione, affermando che il contrasto all’immigrazione clandestina e al degrado di alcune aree urbane rappresentano questioni fondamentali per il paese. Ha sottolineato come tali temi siano legati alla tutela della legalità e alla sicurezza delle città. Pur condividendo alcuni aspetti della proposta, ha precisato di non essere d’accordo su altri.

Home > Video > “Condivido alcuni tratti della proposta di remigrazione, altri non li condivido, ma il tema del contrasto all’immigrazione illegale, della lotta al degrado di alcuni centri urbani e l’affermazione della legalità, sono grandi temi centrali nello snodo della nostra nazione”. Così Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, intervenuto a Napoli alla presentazione della proposta di legge del Comitato per la Remigrazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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