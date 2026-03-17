Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | Alcuni medici e giudici aiutano l' immigrazione clandestina

Nel nuovo episodio di Dimmi La Verità del 17 marzo 2026, Fabio Amendolara denuncia come alcuni medici e giudici siano coinvolti nel favorire l’immigrazione clandestina. La puntata si concentra su casi e situazioni specifiche in cui professionisti del settore sanitario e giudiziario avrebbero agito in modo contrario alle normative. La trasmissione fornisce dettagli e testimonianze senza tralasciare fatti verificabili.

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