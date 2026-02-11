Futuro nazionale primo atto | Stop ai soldi per Zelensky Più sicurezza per gli italiani

I manifestanti di Futuro Nazionale si sono radunati ieri a Roma per chiedere che l’Italia smetta di inviare soldi a Zelensky. In piazza, hanno anche ribadito la richiesta di più sicurezza per i cittadini italiani. La protesta si è svolta davanti a un edificio pubblico nel cuore della città, con un tono deciso e senza giri di parole.

ROMA – Si è svolta ieri (10 febbraio), davanti a un edificio istituzionale nel centro di Roma, una manifestazione promossa da Futuro Nazionale, caratterizzata da un messaggio chiaro e diretto. All’iniziativa ha preso parte anche il parlamentare Edoardo Ziello, presente insieme ad altri esponenti del movimento. Nel corso della manifestazione è stato esposto uno striscione con la scritta: Stop soldi per Zelensky. Più sicurezza per gli italiani, accompagnata dai simboli del movimento e dal riferimento a Vannacci. Un messaggio che si inserisce nel dibattito politico sempre più acceso sull’invio di risorse economiche e militari all’Ucraina e sulle priorità della spesa pubblica nazionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Un gruppo di tre deputati di Futuro Nazionale ha esposto uno striscione davanti alla Camera, proprio mentre il governo chiedeva la fiducia sul decreto Ucraina.

