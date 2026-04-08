Castiglion Fiorentino al via un servizio di orientamento alla finanza agevolata

A Castiglion Fiorentino è stato avviato un servizio di orientamento dedicato alla finanza agevolata. Il Comune ha istituito una struttura di coordinamento con l’obiettivo di assistere le imprese locali nella partecipazione a bandi e incentivi pubblici. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso alle risorse disponibili e a supportare le attività produttive del territorio. L’avvio del servizio è stato comunicato ufficialmente nelle ultime settimane.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Il Comune di Castiglion Fiorentino attiva una cabina di regia per supportare il tessuto produttivo locale nell'accesso a bandi e incentivi. L’istituzione del Servizio di Orientamento alla Finanza Agevolata Supportare, nasce dalla volontà dell’Amministrazione di agire come facilitatore istituzionale, riducendo la distanza tra le opportunità di finanziamento e le piccole e medie imprese del territorio, spesso frenate dalla complessità burocratica. Il servizio prevede l’istituzione di Newsletter periodiche mirate a tutte le Imprese del territorio, con una sintesi rapida del contenuto del bando e riferimenti utili, inclusi contatto di un referente di associazione di categoria (quando disponibile) e link diretto alla documentazione ufficiale e alle modalità di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, al via un servizio di orientamento alla finanza agevolata Castiglion Fiorentino, la giunta attiva il servizio di orientamento alla finanza agevolataL'assessore Concettoni: "Al fianco delle imprese per intercettare bandi e opportunità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo" Il Comune di... Leggi anche: Marika Cerboni alla guida della Lega di Castiglion Fiorentino Temi più discussi: Gara di orienteering. La corsa nel centro di Castiglion Fiorentino; Si rinnova il tradizionale e suggestivo rito delle processioni della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino celebra la giornata mondiale dell’autismo: 2 aprile per la consapevolezza; Castiglion Fiorentino, musei aperti a ingresso libero la prima domenica del mese. Castiglion Fiorentino, al via un servizio di orientamento alla finanza agevolataL’Assessore Alessandro Concettoni, con delega alla Digitalizzazione e all’Orientamento alla Finanza Agevolata per le imprese, delega appena attribuita dal sindaco Agnelli ... lanazione.it Il Cesvot incontra il Terzo Settore di Castiglion FiorentinoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Pasqua e Pasquetta a Cortona e Castiglion Fiorentino per ANNA FALCHI..... #arezzo - facebook.com facebook