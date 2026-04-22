Il tribunale ha emesso una sentenza che ordina all’azienda di risarcire 5,1 milioni di euro al Comune, in relazione a un procedimento sul sistema tariffario integrato. La decisione riguarda una delle cause più articolate degli ultimi quindici anni, coinvolgendo diverse vicende legate alla gestione del Sitam, il sistema che regola le tariffe del trasporto pubblico locale nella città. La vicenda si inserisce in un quadro di numerose controversie legali in corso.

È una delle sentenze più complesse degli ultimi 15 anni quella che ha riunito quasi tutte le vicende del Sitam, il sistema integrato tariffario milanese, tra cause attive e passive. La prima sezione civile del tribunale di Milano, in uno dei filoni esaminati, "accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Cinisello nei confronti di Atm e per l’effetto condanna Atm al pagamento, a favore del Comune, dell’importo di 5,1 milioni di euro, oltre accessori". La sentenza accorpa le cause attive e passive che hanno visto come protagonisti, negli ultimi anni, i Comuni di Cinisello e Sesto, il Consorzio Trasporti Pubblici, società in liquidazione da 15 anni, Atm e la società di trasporto Caronte che per anni ha esercitato alcune linee locali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Sistema tarrifario integrato. Atm condannata dal tribunale: "Risarcisca 5,1 milioni al Comune"

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